Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко в ефірі «Футбол 360» прокоментував сенсаційну поразку в матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги проти Руху (0:1).

Звісно, повпливало вилучення гравця і тренера. Зрозуміло, що вдесятьох складно грати, але це футбол. Трошки в перерві та в кінці першого тайму перебудувалися. На жаль, пропустили, хоча, в принципі, в низькому блоці ми повинні були залишатися 4-4-1, нічого не змінилося у нас, але щось пішли моменти, пішли вбігання, ми трошки не допрацювали і пропустили.

А в другому таймі ми перебудувалися і, в принципі, вдесятьох повністю переграли Рух, на їхній половині поля пройшли всі 45 хвилин, вони відбивалися, лежали, тягнули час водинадцятьох. Але це футбол. Були дуже хороші моменти, але не забили, на жаль.

Але хлопцям тільки подяка за другий тайм удесятьох. В першому таймі трошки не вийшло, трошки ми самі себе… 10 чоловік нас стало і, не знаю, щось… А в другому таймі вдесятьох, я ж кажу, перегравали Рух.

Не знаю, такі помилки у першому таймі… Просто ми перебудувалися, у нас не вистачало одного гравця, можна сказати, нападника. Брагару став грати з Бабенком в опорній зоні – і, в принципі, нічого страшного. Так, вони нас посадили нижче, проходили Філіппова, але в низькому блоці все, як і було раніше, але щось… Треба дивитися, зараз складно казати.

У нас зліва були проблеми, ми звідти і гол пропустили, і там ще були вривання, простріли. Зараз я не можу розгорнуто розповісти, тому що треба подивитися, але щось у нас зліва трошки не вийшло, на жаль. В принципі, це не його позиція, але…