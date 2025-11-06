Павло Василенко

Неприємна новина для мадридського Реала – один із ключових гравців команди, Орельєн Чуамені, вибув через травму.

Пресслужба клубу офіційно підтвердила, що у 25-річного француза діагностовано розтягнення м’яза лівої ноги.

«Після медичних обстежень, проведених сьогодні, у нашого гравця Орельєна Чуамені виявлено розтягнення напівсухожильного м’яза лівої ноги», – йдеться в офіційній заяві клубу.

Мадридці не уточнили, на який термін футболіст вибув, проте, за даними AS та Marca, Чуамені пропустить близько трьох тижнів. Це означає, що він не зможе взяти участь у листопадових матчах збірної Франції, але має повернутися до гри до кінця місяця.

З початку сезону півзахисник провів 15 матчів у всіх турнірах, із яких 14 – у стартовому складі, демонструючи стабільну форму та впевненість у центрі поля.

Чуамені став черговим гравцем у лазареті Реала, де вже перебувають Антоніо Рюдігер, Дані Карвахаль, Давид Алаба та Франко Мастантуоно.

Попри кадрові проблеми, «вершкові» залишаються лідерами Ла Ліги після 11 турів, випереджаючи Барселону на п’ять очок.

У найближчому турі мадридці проведуть дербі проти Райо Вальєкано.