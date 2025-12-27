Сергій Разумовський

Мадридський Реал після відходу Луки Модрича активізував роботу на трансферному ринку в пошуках креативного півзахисника, який міг би взяти на себе роль диригента в центрі поля. Про це повідомляє журналіст Хорхе Пікон у соцмережі X, наголошуючи, що в клубі добре розуміють: команді потрібен футболіст, здатний не лише підтримувати темп і баланс, а й керувати грою, просувати м’яч через пас і регулярно створювати моменти для партнерів.

За даними джерела, Реал замислювався над заміною Модрича ще торік і намагався знайти гравця зі схожим набором якостей, однак тоді здійснити трансфер не вдалося. Причин було кілька: частина кандидатів не відповідала внутрішнім спортивним критеріям клубу, інші були надто дорогими з огляду на запитувану суму та загальні умови угоди. Розглядалися й молодші футболісти, яких теоретично можна було б розвинути під цю позицію, але в Мадриді не отримали достатньо переконливих аргументів, що хтось із них уже зараз готовий стабільно виконувати ключову функцію плеймейкера на найвищому рівні та витримувати вимоги сезону в матчах Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

У самому Реалі певний час розраховували, що брак креативу в центральній зоні вдасться компенсувати внутрішніми ресурсами – передусім за рахунок Арди Гюлера та Джуда Беллінгема. Втім, як пише Пікон, у клубі дійшли висновку, що турецький хавбек поки не готовий постійно тягнути на собі роль головного організатора атак і робити це від матчу до матчу. Беллінгем же, попри свій високий клас і значний вплив на гру, у нинішній конфігурації більше проявляє себе як гравець, націлений на завершення – він активно підключається в штрафний майданчик, шукає моменти для удару і часто виступає саме як атакувальний фактор, а не як стабільний диспетчер, який задає ритм і контролює розіграш у середині поля.

Окремо Пікон зазначає, що ідеальним варіантом для підсилення цієї позиції в Мадриді вважають півзахисника ПСЖ Вітінью. Проте на поточному етапі такий трансфер виглядає малоймовірним – і через складність переговорів із паризьким клубом, і через потенційну вартість угоди. Водночас Вітінья не є єдиною кандидатурою у шортлисті Реала: мадридці продовжують аналізувати ринок і розглядають кілька альтернатив, аби закрити важливу позицію гравцем, який зможе забезпечити команді необхідний рівень креативу та контролю в центрі поля.

