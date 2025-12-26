Мадридський Реал готується до можливих змін у центрі оборони під час літнього трансферного вікна. Як повідомляє ESPN, клуб розглядає варіант розставання одразу з двома досвідченими захисниками.

За інформацією джерела, керівництво Реала не планує продовжувати контракт із Давидом Алабою, який спливає у червні 2026 року. На той момент австрійському футболісту виповниться 33 роки. Очікується, що центральний оборонець залишить Мадрид наступного літа після п’яти сезонів у складі вершкових.

Ситуація з Антоніо Рюдігером виглядає менш визначеною. Реал готовий запропонувати 32-річному німецькому захиснику новий контракт. Зазначається, що футболіст загалом задоволений життям у Мадриді та роллю в команді, однак паралельно розглядає інші варіанти продовження кар’єри.

Одним із таких варіантів для Рюдігера є переїзд до Саудівської Аравії, де він хотів би провести завершальні роки професійної кар’єри. Захисник також може залишити Реал у статусі вільного агента влітку 2026 року, коли сплине чинний контракт.

Також, Реал планує повернути лідера італійського Комо до свого складу.