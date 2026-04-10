Захисник Шахтаря Микола Матвієнко поділився емоціями після перемоги над АЗ (3:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій та окремо відзначив візит президента клубу Ріната Ахметова. Слова центрбека передає пресслужба клубу.

Ви знаєте, в роздягальні такі емоції, що навіть не вірять, що це насправді. Він як несправжній, по-перше.

По-друге, ви бачили самі, що відбулось на полі. Хлопці бігали, старались. Це була подвійна, потрійна мотивація для них, для нас, для всіх. Вдалося порадувати його. Сподіваємось, що він зняв цей блок, можна так сказати, й буде частіше до нас приїжджати на матчі.

Візит Ахметова? Я ж так і сказав, що це була додаткова мотивація, тому що він бачив це вживу, не по телевізору. Але я знаю, що він завжди з командою, хоч і далеко, але постійно знає всі новини, цікавиться нами. Тому, я думаю, що це його аура, можна так сказати.

Півфінал? Я прокоментую це дуже скромно, тому що ми знаємо, що АЗ дуже-дуже сильна команда, коли грає вдома. У них дуже сильна підтримка і будемо очікувати дуже важкого матчу. 3-0 – це доволі таки гарний результат, але він не повинен нас розслабити.