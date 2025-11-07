Павло Василенко

У складі збірної України, який готуватиметься до матчів відбору ЧС-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада), сталися дві вимушені заміни.

Замість півзахисник київського Динамо Володимира Бражка викликано півзахисника Шахтаря Єгора Назарину, а замість захисник турецького Трабзонспора Арсенія Батагова – захисника Динамо Тараса Михавка. Причина – травми виконавців, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Свій збір національна команда фактично розпочне в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, добиратимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

13 листопада відбудеться поєдинок відбору ЧС-2026 Франція – Україна, а 16 листопада пройде матч Україна – Ісландія.

Наразі команда Реброва посідає друге місце у групі D, маючи сім очок після чотирьох матчів.