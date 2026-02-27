Голкіпер Вереса Валентин Горох в ефірі УПЛ ТБ підбив підсумки матчу 18-го туру української Прем'єр-ліги, у якому рівненська команда мінімально поступилася Шахтарю з рахунком 0:1. Воротар виділив момент лідера команді Ігоря Харатіна.

У нас була своя тактика, і ми її, як скажемо так, притримувалися, тому напевно такий результат на полі.

Чого не вистачило? Та не знаю, напевно, якось долі фарту. Забий свій момент Харатін і не знати, як розвернулася б гра. І кожен на полі знав, що робити, тому й компактність була в центрі поля та й взагалі в захисті.

Гол Бондаря? Ми завжди працюємо над стандартами. Це важлива тема. Я так вважаю. Те, що пропустили, будемо розбирати. Я думаю, що виправимося в цьому плані, напевно, так.