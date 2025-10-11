Павло Василенко

Неймовірно, але це факт – Хакім Зієш, один із найяскравіших футболістів Марокко та колишня зірка чемпіонату світу, вже чотири місяці без клубу.

Після розірвання контракту з катарським Аль-Духайлем 1 липня 2025 року кар’єра 32-річного хавбека опинилася на роздоріжжі. Здавалося, що для такого майстра пропозиції посиплються звідусіль, але сталося навпаки.

Ще у 2020 році Зієш перейшов з Аякса до «Челсі» за 40 мільйонів євро, вже за рік виграв Лігу чемпіонів, та саме тоді почався спад. Серія оренд і травм, складний період у Галатасараї, а згодом – короткий епізод у Катарі.

Всього дев’ять матчів, один гол і одна гольова передача – ось підсумок його останнього сезону. Попри чутки про інтерес від Відада Касабланки, Бенфіки, Ельче чи ЧФР Клуж, жоден перехід так і не відбувся.

Схоже, навіть легендарний півфіналіст чемпіонату світу 2022 року нині платить ціну за роки злетів і помилок. Зієш залишається без клубу, а його майбутнє – одна з головних загадок світового футболу.