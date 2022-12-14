У ворота суперників Аргентини на ЧС-2022 призначили вже чотири пенальті

Мессі реалізував три з них і наздогнав Мбаппе у гонці бомбардирів

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Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі реалізував пенальті у матчі півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Хорватії (3:0).

Таким чином, у ворота суперників «альбіселесте» призначили вже чотири 11-метрових удари за турнір. Раніше арбітри вказували на позначку в зустрічах із Саудівською Аравією, Польщею та Нідерландами.

Мессі реалізував три удари, у грі з «Кадрою» виручив Войцех Щенсни. Це допомогло футболістові наздогнати нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе у гонці бомбардирів (5 голів).

Раніше захисник збірної Хорватії назвав перемогу Аргентини «ймовірно заслуженою».