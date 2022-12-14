Захисник Аргентини – про розгром Хорватії: «Було складно»
У ворота суперників Аргентини на ЧС-2022 призначили вже чотири пенальті
Мессі реалізував три з них і наздогнав Мбаппе у гонці бомбардирів
14 грудня 10:57
Фото - AFP
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі реалізував пенальті у матчі півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Хорватії (3:0).
Таким чином, у ворота суперників «альбіселесте» призначили вже чотири 11-метрових удари за турнір. Раніше арбітри вказували на позначку в зустрічах із Саудівською Аравією, Польщею та Нідерландами.
Мессі реалізував три удари, у грі з «Кадрою» виручив Войцех Щенсни. Це допомогло футболістові наздогнати нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе у гонці бомбардирів (5 голів).
Раніше захисник збірної Хорватії назвав перемогу Аргентини «ймовірно заслуженою».
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