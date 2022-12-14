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Захисник збірної Хорватії назвав перемогу Аргентини «ймовірно заслуженою»

Соса прокоментував розгромну поразку в півфіналі ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
14 грудня 10:33
Захисник збірної Хорватії назвав перемогу Аргентини «ймовірно заслуженою»
Борна Соса (праворуч) / Фото - Getty Images

Захисник збірної Хорватії Борна Соса висловився щодо поразки у півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Аргентини (0:3). Слова футболіста наводить Index.

У перші пів години ми були кращою командою і контролювали гру. Тоді ми отримали той пенальті, який, м’яко кажучи, спірний. А потім стався кутовий, який ми повинні були завершити краще. Ми пропустили два голи, після цього було важко відігратися. Вітаю Аргентину з, імовірно, заслуженою перемогою.

Важко програти півфінальний матч, бо ти дуже близький до фіналу, але поки що. Сьогодні ми ще можемо трішки відпочити, але з завтрашнього дня спробуємо підготуватися до матчу за третє місце. У нас є невеликі травми, про які ми повинні подбати. Але постараємося повернутися в Загреб щасливими.

Раніше думкою з приводу гри поділився головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч.

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Аргентини (футбол) збірна Хорватії (футбол)

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