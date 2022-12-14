Захисник збірної Хорватії назвав перемогу Аргентини «ймовірно заслуженою»

Борна Соса (праворуч) / Фото - Getty Images

Захисник збірної Хорватії Борна Соса висловився щодо поразки у півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Аргентини (0:3). Слова футболіста наводить Index.

Важко програти півфінальний матч, бо ти дуже близький до фіналу, але поки що. Сьогодні ми ще можемо трішки відпочити, але з завтрашнього дня спробуємо підготуватися до матчу за третє місце. У нас є невеликі травми, про які ми повинні подбати. Але постараємося повернутися в Загреб щасливими.