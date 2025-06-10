У збірній України пообіцяли вийти на матч із Новою Зеландією із правильним налаштуванням

Захисник збірної України Євген Чеберко заявив, що на матч товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії у футболістів буде правильне налаштування.

Завжди кажуть, що ми багато говоримо, але не показуємо це на полі. Тому подивимося у вівторок. Ми хочемо взяти позитивне із матчу з Канадою та перенести це на гру із Новою Зеландією, а потім на кваліфікацію до чемпіонату світу.

Впевнений, що всі гравці готові. Буде 100 відсотків реакція після гри з Канадою, подивимось. Хочемо показати, що можемо порадувати нашого уболівальника. Я думаю, що у матчі із Новою Зеландією всі побачать, що гравці, які вийдуть на поле, будуть з правильним налаштуванням.