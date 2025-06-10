У збірній України пообіцяли вийти на матч із Новою Зеландією із правильним налаштуванням
У стартовій грі на Canadian Shield з Канадою «синьо-жовті» програвали 0:4 за ходом зустрічі...
близько 2 годин тому
Захисник збірної України Євген Чеберко заявив, що на матч товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії у футболістів буде правильне налаштування.
Завжди кажуть, що ми багато говоримо, але не показуємо це на полі. Тому подивимося у вівторок. Ми хочемо взяти позитивне із матчу з Канадою та перенести це на гру із Новою Зеландією, а потім на кваліфікацію до чемпіонату світу.
Впевнений, що всі гравці готові. Буде 100 відсотків реакція після гри з Канадою, подивимось. Хочемо показати, що можемо порадувати нашого уболівальника. Я думаю, що у матчі із Новою Зеландією всі побачать, що гравці, які вийдуть на поле, будуть з правильним налаштуванням.
Заключну гру «синьо-жовтих» на турнірі Canadian Shield можна буде подивитися вже опівночі, наприкінці доби 10 червня. Пряма трансляція матчу Нова Зеландія – Україна. Початок – о 00:00.
Раніше стало відомо, що матч ризикує пропустити півзахисник Артем Бондаренко. Лідер Шахтаря не вперше викликається до лав національної збірної однак так і не дебютував за неї.
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