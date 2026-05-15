Екстренер збірної України з футболу вніс 30 мільйонів гривень застави за Єрмака
близько 3 годин тому
близько 3 годин тому
Колишній головний тренер збірної України і віцепрезидент УАФ Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за ексглаву офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомив журналіст «Української правди» Михайло Ткач.
Єрмака затримали за підозрою у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва котеджного містечка Династія під Києвом. Повна сума застави за Єрмака складає 140 млн грн.
Нагадаємо, Ребров у квітні залишив посаду головного тренера збірної України. Він залишився віцепрезидентом УАФ та членом Виконавчого комітету.
Раніше повідомлялося, що екстренер збірної України знову вирушить на Близький Схід.
