Колишній головний тренер збірної України і віцепрезидент УАФ Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за ексглаву офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомив журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

Єрмака затримали за підозрою у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва котеджного містечка Династія під Києвом. Повна сума застави за Єрмака складає 140 млн грн.

Нагадаємо, Ребров у квітні залишив посаду головного тренера збірної України. Він залишився віцепрезидентом УАФ та членом Виконавчого комітету.

Раніше повідомлялося, що екстренер збірної України знову вирушить на Близький Схід.