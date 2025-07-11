УАФ оголосила новий формат Кубка України
Також оновлення зазнає і сам трофей
9 хвилин тому
Кубок України/фото: УАФ
Українська асоціація футболу офіційно представила оновлений формат проведення Кубка України, що почне діяти з сезону 2025/26.
Основні зміни:
- Турнір стартує з кваліфікаційного етапу, у якому зіграють переможці регіональних кубків.
- З раунду 1/32 у боротьбу вступають клуби Української Прем'єр-ліги, за винятком тих, хто бере участь у єврокубках.
- На стадії 1/16 до турніру приєднуються ще чотири представники країни у європейських змаганнях.
- Кожен етап складається з одного поєдинку. Без додаткового часу. Одразу серія післяматчевих пенальті
- Жеребкування проходитиме за максимально сліпим принципом: не виключено, що такі гранди як Шахтар та Динамо зустрінуться між собою вже на ранній стадії чи зіграють із аматорськими колективами.
- Усі поєдинки будуть доступними для перегляду на платформі УПЛ ТБ.
- Крім того, Кубок отримає новий трофей – вперше за довгі роки.
Старт матчів у рамках оновленого формату заплановано на 9 та 10 серпня. Нагадаємо, у попередньому розіграші національного Кубка перемогу здобув донецький Шахтар.
Раніше повідомлялося, що УАФ визнала порушення правил атестації дебютантом УПЛ.