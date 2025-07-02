УАФ презентує перший офіційний мерч збірної України
Презентація історичної колекції відбудеться 14 липня і буде присвячена дванадцятому гравцю — вболівальнику
близько 2 годин тому
Українська асоціація футболу оголосила про запуск власної лінійки одягу — першого офіційного мерчу національної збірної за 34 роки незалежності. Презентацію колекції заплановано на 14 липня.
УАФ підкреслила, що запуск приурочено до ключової складової футбольного успіху — уболівальника, якого асоціація вважає повноцінною частиною команди.
— Футбольна команда — це більше ніж 11 гравців. Для нас уболівальник — це дванадцятий гравець збірної, без якого не було б гри. Бо він розпалює командний дух своєю підтримкою та відданістю. Саме завдяки справжнім фанам футбол став культовою національною грою, — йдеться у заяві УАФ.
Мерч стане символом єдності команди та її шанувальників, і, як зазначено в повідомленні, він буде культурним артефактом для всіх, хто живе українським футболом.
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