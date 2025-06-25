Павло Василенко

Зірка Реала Кіліан Мбаппе переживає важкий період після того, як пропустив перші два матчі Клубного чемпіонату світу через гострий гастроентерит, через який він потрапив до лікарні. Вірус також змусив його схуднути на чотири-п'ять кілограмів.

Французький футболіст вже приєднався до тренувального процесу, але його здоров'я поки не на 100%. Мбаппе все ще ослаблений наслідками вірусу, але за останніми даними, він повинен вийти в стартовому складі в матчі проти Зальцбурга в п'ятницю.

Нападник також є предметом обговорень з приводу можливої зміни номера на футболці. За даними Marca, він може відмовитися від свого дев'ятого номера і успадкувати номер десять, який Лука Модріч носив багато років. Якщо це станеться, клуб символічно вручить йому ще більше відповідальності. Він також носив цей номер в ПСЖ, звідки він перейшов в Реал в минулому році після закінчення терміну його контракту.