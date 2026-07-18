Сергій Разумовський

Бенфіка проявляє інтерес до опорного півзахисника «Вест Гема» Едсона Альвареса, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, португальський клуб долучився до боротьби за 28-річного мексиканського футболіста. Також на гравця претендує Кельн, який продовжує працювати над можливим трансфером.

Німецький клуб досі сподівається домовитися щодо підписання Альвареса, однак наразі загальна вартість угоди залишається занадто високою для «козлів». Раніше повідомлялося, що Кельн активно вивчає можливість запрошення мексиканського хавбека, який минулий сезон провів в оренді у Фенербахче.

Поки невідомо, яку саме пропозицію Бенфіка готова зробити Вест Гему за футболіста. Водночас португальське видання Record подає іншу інформацію: за його даними, лісабонський клуб не зацікавлений у трансфері Едсона Альвареса.

Альварес виступає за Вест Гем із серпня 2023 року. Англійський клуб придбав його в Аякса за 38 мільйонів євро. Контракт мексиканця з лондонцями чинний до 30 червня 2028 року.

Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 15 мільйонів євро. Минулого сезону Едсон Альварес провів 18 матчів за Фенербахче та відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін може перейти до ПСЖ.