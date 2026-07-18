Павло Василенко

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін може продовжити кар'єру у французькому ПСЖ. За інформацією Foot01.com, чемпіон Франції розглядає 24-річного голкіпера як одного з кандидатів на позицію основного воротаря.

Якщо трансфер відбудеться, Трубін стане одноклубником захисника збірної України Іллі Забарного, який уже виступає за паризький клуб.

Повідомляється, що контракт українця з Бенфікою містить клаусулу у розмірі 100 мільйонів євро. Водночас португальський клуб готовий розглянути продаж воротаря за значно меншу суму – близько 20 мільйонів євро, оскільки до завершення угоди залишилося два роки.

Трубін перейшов до Бенфіки влітку 2023 року і швидко став основним голкіпером команди. За цей час він провів 149 офіційних матчів, пропустив 144 м'ячі та 59 разів зберіг свої ворота «сухими».