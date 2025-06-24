Учасник Олімпійських ігор-2024 виявився непотрібним Шахтарю? Думка самого гравця
Форвард відчуває, що український клуб занадто легко відпустив його
близько 2 годин тому
Колишній нападник Шахтаря Данило Сікан поділився думками щодо свого переходу до турецького Трабзонспора взимку.
Я також був здивований, що мене так легко відпустили. Та й, мабуть, всі були здивовані. Але у нас була розмова стосовно цього, коли я підписував новий контракт.
Мені, в принципі, сказали: «якщо буде пропозиція - ми готові тебе відпустити не за космічні гроші. Якщо по тобі прийде нормальна пропозиція - будемо розмовляти».
Були пропозиції взимку й у літнє трансферне вікно – їх не розглядали. А потім взимку прийшла пропозиція від Трабзонспора, і так вийшло, що мене відпустили.
Сікан також заявив, що у Шахтарі був справжній конфлікт усередині роздягальні. Також футболіст зізнався, що у свій час був проти звільнення тренера «гірників».
Поділитись