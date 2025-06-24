Колишній нападник Шахтаря Данило Сікан поділився думками щодо свого переходу до турецького Трабзонспора взимку.

Я також був здивований, що мене так легко відпустили. Та й, мабуть, всі були здивовані. Але у нас була розмова стосовно цього, коли я підписував новий контракт.

Мені, в принципі, сказали: «якщо буде пропозиція - ми готові тебе відпустити не за космічні гроші. Якщо по тобі прийде нормальна пропозиція - будемо розмовляти».

Були пропозиції взимку й у літнє трансферне вікно – їх не розглядали. А потім взимку прийшла пропозиція від Трабзонспора, і так вийшло, що мене відпустили.