Сергій Стаднюк

Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько після розгромної перемоги у контрольному матчі проти Бріньє (5:0) розповів про свою оптимальну позицію на полі. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

❓ Як вам пояснили рішення щодо товариського матчу наступного дня після Ільвеса?

💬 Сказали, що буде спаринг. Написали в групу, хто відпочиватиме, а хто гратиме. І ми готувалися до поєдинку.

❓ У першому таймі у вас з Єгором Назариною відбулася певна зміна: спочатку він діяв на позиції «шістки», а ти – «вісімки», а потім ви помінялися місцями. Чому?

💬 Так, Містер сказав, що в ході гри скаже, щоб ми помінялися позиціями й діяли на цих позиціях.

❓ Особисто ти де комфортніше почуваєшся?

💬 Не знаю навіть, де… Мабуть, «десятка», «вісімка» – там десь.

Мабуть, «десятка», «вісімка» – там десь комфортніше почуваюся. Олег Очеретько

❓ Яким є твій загальний аналіз зустрічі з Бріньє?

💬 Добре зіграли, а ще й забили багато голів, тож усі задоволені. І, вважаю, хлопці теж задоволені.

Добре зіграли, а ще й забили багато голів. Олег Очеретько

❓ Після матчу головний тренер Арда Туран дуже тепло про щось з тобою розмовляв. Що він казав?

💬 Сказав: «Налаштовуйтесь на наступну гру».

Також Очеретько оцінив розгромну перемогу над Ільвесом у Лізі Європи.