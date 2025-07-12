Учасник Євро-2025, який повернувся до Шахтаря, назвав оптимальну для себе позицію
У минулому сезоні футболіст виступав за інший клуб УПЛ
близько 2 годин тому
Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько після розгромної перемоги у контрольному матчі проти Бріньє (5:0) розповів про свою оптимальну позицію на полі. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
❓ Як вам пояснили рішення щодо товариського матчу наступного дня після Ільвеса?
💬 Сказали, що буде спаринг. Написали в групу, хто відпочиватиме, а хто гратиме. І ми готувалися до поєдинку.
❓ У першому таймі у вас з Єгором Назариною відбулася певна зміна: спочатку він діяв на позиції «шістки», а ти – «вісімки», а потім ви помінялися місцями. Чому?
💬 Так, Містер сказав, що в ході гри скаже, щоб ми помінялися позиціями й діяли на цих позиціях.
❓ Особисто ти де комфортніше почуваєшся?
💬 Не знаю навіть, де… Мабуть, «десятка», «вісімка» – там десь.
Мабуть, «десятка», «вісімка» – там десь комфортніше почуваюся.
❓ Яким є твій загальний аналіз зустрічі з Бріньє?
💬 Добре зіграли, а ще й забили багато голів, тож усі задоволені. І, вважаю, хлопці теж задоволені.
Добре зіграли, а ще й забили багато голів.
❓ Після матчу головний тренер Арда Туран дуже тепло про щось з тобою розмовляв. Що він казав?
💬 Сказав: «Налаштовуйтесь на наступну гру».
Також Очеретько оцінив розгромну перемогу над Ільвесом у Лізі Європи.
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