Павло Василенко

Сьогодні на стадіоні «Війська Польського» у Варшаві відбудеться поєдинок відбору на ЧС-2026, у якому збірна України зустрінеться з Ісландією. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Коефіцієнти на матч Україна – Ісландія

Перемога України – 1.75

Нічия – 3.60

Перемога Ісландії – 4.74

Збірна України йде третьою у групі D з сімома очками після чотирьох матчів. Франція лідирує, маючи 13 пунктів. Друге місце посідає Ісландія (7), четверте – Азербайджан (1).

Задля виходу до плей-оф відбору ЧС-2026 команді Сергія Реброва потрібна лише перемога. Ісландців влаштує нічия.