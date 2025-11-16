Україна – Ісландія: аналітики назвали фаворита матчу відбору на ЧС-2026
Поєдинок пройде у Польщі
20 хвилин тому
Фото - УАФ
Сьогодні на стадіоні «Війська Польського» у Варшаві відбудеться поєдинок відбору на ЧС-2026, у якому збірна України зустрінеться з Ісландією. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Коефіцієнти на матч Україна – Ісландія
- Перемога України – 1.75
- Нічия – 3.60
- Перемога Ісландії – 4.74
Збірна України йде третьою у групі D з сімома очками після чотирьох матчів. Франція лідирує, маючи 13 пунктів. Друге місце посідає Ісландія (7), четверте – Азербайджан (1).
Задля виходу до плей-оф відбору ЧС-2026 команді Сергія Реброва потрібна лише перемога. Ісландців влаштує нічия.
Поділитись