Український півзахисник лондонського Челсі Михайло Мудрик отримав тимчасове блокування в грі Counter-Strike через токсичну поведінку під час матчмейкінгу.

Про це повідомляє телеграм-канал Брутальний футбол. За інформацією джерела, 24-річного футболіста забанили на 28 днів після конфлікту з іншим гравцем під час онлайн-матчу.

Причиною блокування стали висловлювання Мудрика на адресу гравця з Польщі. Під час гри українець пропонував обрати карти Волинь та 39, використовуючи образливі формулювання.

Волинь — наступна карта. Волинь ти будеш пам’ятати вічно, бомж. Потім наступна карта — 39, — наводить слова Михайла Мудрика телеграм-канал Брутальний футбол.

Таким чином, Мудрик тимчасово позбавлений можливості брати участь у матчмейкінгу CS протягом чотирьох тижнів.