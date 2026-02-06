Український футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик висловився щодо свого бану в Counter-Strike, який він отримав напередодні через токсичну поведінку під час матчмейкінгу.

Нагадаємо, Мудрика було заблоковано на 28 днів після того, як він у грі пропонував супернику з Польщі обрати карти Волинь та 39.