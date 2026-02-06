Мудрик прокоментував бан у CS після конфлікту з польськими гравцями
Футболіст Челсі пояснив свою позицію після 28-денного блокування
близько 2 годин тому
Український футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик висловився щодо свого бану в Counter-Strike, який він отримав напередодні через токсичну поведінку під час матчмейкінгу.
Нагадаємо, Мудрика було заблоковано на 28 днів після того, як він у грі пропонував супернику з Польщі обрати карти Волинь та 39.
Моя позиція дуже проста. Велика вдячність тій частині польського народу, яка щиро підтримує українців. Але я постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців, особливо до тих, хто зараз живе в Польщі. Я відчуваю це навіть у дрібницях, наприклад, коли граю в CS. З ними майже неможливо виграти гру, тому що щойно ти намагаєшся нормально спілкуватися заради командної гри, і вони дізнаються, що ти з України, починається відверта неповага. Я неодноразово стикався з тим, як без будь-якої причини вони ображали моїх друзів. То звідки в мене має з’явитися любов до поляків у грі? Її не буде. Вони ніколи не покажуть, як першими словами в грі пишуть Слава Росії, зате дуже обурюються, коли їм нагадують історію, — наводить слова Михайла Мудрика Трибуна.
