Сергій Разумовський

Після чемпіонату Європи 2028 року УЄФА запровадить новий формат для Ліги націй та європейської кваліфікації. Про це повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу.

Починаючи з розіграшу Ліги націй-2028/29, турнір перейде від нинішньої системи з чотирма лігами до формату з трьома лігами по 18 команд. Кожна ліга складатиметься з трьох груп по шість збірних.

У межах групового етапу команди проведуть по шість матчів проти п’яти різних суперників. Збірні гратимуть по одному матчу вдома або на виїзді проти команд із різних кошиків, а також два матчі — вдома та на виїзді — проти суперника зі свого кошика.

Оскільки в УЄФА входять 55 національних асоціацій, у Лізі C буде одна група із семи команд. Матчі в цій групі стартуватимуть на одне міжнародне вікно раніше.

При цьому ключові елементи нинішнього формату Ліги націй залишаться незмінними. Збережуться чвертьфінали, фінальний турнір за участю чотирьох команд, а також стикові матчі за підвищення та пониження в класі.

Зміниться і формат європейської кваліфікації. Вона отримає багаторівневу структуру. Ліга 1 складатиметься з 36 команд, які представлятимуть Ліги A та B Ліги націй. Ліга 2 включатиме решту 18 або 19 збірних.

У Лізі 1 буде сформовано три групи по 12 команд. Команди розподілять на три кошики по 12 збірних. Кожна команда проведе по шість матчів — удома або на виїзді — проти шести різних суперників, по два з кожного кошика. Такий принцип буде схожим на формат, який УЄФА вже використовує у клубних єврокубках.

Ліга 2 проводитиметься за схемою, подібною до Ліги C у Лізі націй: три групи по шість команд або одна група із семи збірних.

Окремо зазначається, що команди країн-господарок, які автоматично отримають місце у фінальній стадії турніру, також братимуть участь у європейській кваліфікації. Це потрібно для визначення їхнього становища у наступному розіграші Ліги націй.

Прямі путівки до фінальної частини отримають найкращі команди кожної групи Ліги 1. Решта місць буде розподілена через систему стикових матчів, у якій шанс на вихід матимуть також збірні з Ліги 2.

