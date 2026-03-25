Олександр Сукманський

В четвер, 26 березня, у Валенсії відбудеться матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Швеції. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Українська команда підходить до поєдинку з переважно позитивними результатами. У п’яти останніх офіційних матчах підопічні Сергія Реброва здобули три перемоги, один раз зіграли внічию та зазнали однієї поразки від Франції. У середньому команда забиває 1,6 гола за гру, але пропускає 1,8.

Перемоги над Ісландією та Азербайджаном продемонстрували здатність українців досягати результату, однак перед грою зі Швецією команда має кадрові втрати. Через травми не зіграють Олександр Зінченко та Тарас Михавко, також відсутні через дискваліфікації Юхим Конопля та Руслан Маліновський. Це може вплинути на контроль м’яча та гру в центрі поля.

Очікується, що Україна зробить акцент на компактності в центрі та обережнішій грі, використовуючи можливості Миколи Шапаренка і Георгія Судакова в розіграші м’яча.

Швеція підходить до матчу в складному стані. У п’яти останніх турах команда зазнала чотирьох поразок і одного разу зіграла внічию. Скандинави забивають у середньому лише 0,4 гола за матч і пропускають близько двох, що свідчить про проблеми як в атаці, так і в обороні.

Попри наявність сильних виконавців у нападі, шведи не демонструють стабільної гри. Команда робить ставку на вертикальний футбол і навіси, але часто діє передбачувано. У разі пропущеного м’яча їм складно повернутися в гру через відсутність ефективної позиційної атаки.

В очних зустрічах перевага на боці України – чотири перемоги у п’яти матчах, зокрема дві поспіль на чемпіонаті Європи.

