Ребров: «У збірної Швеції дуже потужна лінія атаки»
Керманич оцінив кадровий потенціал шведів
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров на пресконференції поділився думками про силу майбутнього суперника у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2026.
Наставник синьо-жовтих застеріг від недооцінки збірної Швеції, попри кадрові проблеми в таборі скандинавів.
Ми багато переглядали матчі збірної Швеції. Я вважаю, що у Швеції дуже потужна лінія атаки, і я вважаю, що ті матчі, які вони програли в своїй групі — вони жодного матчу не зіграли в оптимальному складі, те ж саме, що і в нас було у відбірковому циклі. Я впевнений, я дивився, кого зараз викликали — так, є декілька травмованих гравців, але я вважаю, що це найкращі, і завтра нам протистоятиме сильна команда.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом
