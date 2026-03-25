Ребров порівняв сучасну збірну України з командою 2006 року
Наставник заявив, що наразі футбол більш швидкісний
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров на пресконференції порівняв сучасне покоління гравців із національною командою зразка 2006 року, відзначивши еволюцію гри та високу мотивацію футболістів.
Важко це порівнювати, це абсолютно різні команди, але, я вважаю, у цього колективу є велике бажання. Я бачу, коли вони виходять на поле з будь-яким суперником – вони бьються, вони намагаються показати свою силу. Я не можу сказати, що ми не билися, але в 2006-му був трішки інший футбол. Зараз, я вважаю, він більш швидкісний, набагато більше боротьби. Тому я думаю, що ця команда має велике бажання, і я бачу по гравцям, вони мають дуже велике бажання потрапити на чемпіонат світу. Завтра і, я сподіваюсь, в наступній грі викладуться по максимуму.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом
