Головний тренер збірної Ісландії Арнар Ґуннлейґсон після поразки у матчі заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України (0:2) сказав, що це був останній шанс для деяких гравців команди пробитися на Мундіаль. Слова фахівця передає Fótbolti.net.

Це, звісно, великий шок. Дехто сприймав це як останній шанс потрапити на великий турнір. Для молодших гравців ситуація інша. Я говорив у роздягальні, що в нас було двоє футболістів (Арон Ейнар і Йоганн Берг), які пережили щось подібне у 2013 році — коли вони буквально за крок не дісталися великого турніру. Важко усвідомлювати, що тепер їм доведеться знову чекати кілька років на наступну можливість, але у футболі все минає дуже швидко.

Зараз ми повинні робити те, що роблять після поразок — бути розчарованими й засмученими. Це був великий шанс, і великий турнір наступного року пройде без нас. Далі треба проаналізувати, що пішло не так — не лише в цьому матчі, а й у всьому відборі. Це факт: якщо план провалився, значить, щось було не так. Питання лише в тому, наскільки серйозно. Але це точно те, що потрібно виправити перед наступною кваліфікацією.