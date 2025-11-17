Леоненко розкритикував двох футболістів збірної України після перемоги над Ісландією
Експерт розповів, хто йому не сподобався зі складу синьо-жовтих
41 хвилину тому
Колишній форвард київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю сайту BLIK.ua висловив думку про виступ оборонця Іллі Забарного і хавбека Руслана Малиновського в поєдинку збірних України та Ісландії в кваліфікації чемпіонату світу 2026 року (2:0).
«Малиновський та Ярмолюк [випадали з гри]. Малиновський знову показав, що не вміє відбирати, непотрібну жовту заробив. Ісландці його добре вивчили і не давали бити з дальньої дистанції. Одного разу по горобцях пробив, то ще й за голову схопився, ніби небезпечний момент створив.
А скільки штовхав суперників Забарний? Добре, що арбітр не завжди свистів і Іллі вдалося обдурити суддю».
Збірна України пройшла у плей-оф відбору на ЧС-2026. Свого суперника команда Сергія Реброва дізнається під час жеребкування 20 листопада. Синьо-жовті будуть у першій корзині посіву.
Поєдинки стиків за вихід на ЧС-2026 пройдуть вже у березні наступного року.
