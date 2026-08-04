Сергій Разумовський

Еліна Світоліна знову просунулася у першій десятці світового рейтингу WTA. За підсумками останнього тижня українська тенісистка піднялася на одну позицію та посіла дев’яте місце.

Перша ракетка України випередила представницю США Аманду Анісімову. Американка не виходила на корт після Вімблдону, тому не змогла захистити свої рейтингові очки.

Світоліна стала єдиною українською тенісисткою з топ-100, яка покращила становище у світовій класифікації за минулий тиждень. Інші представниці України здебільшого залишилися на попередніх позиціях. Найбільше падіння зафіксувала Юлія Стародубцева – вона опустилася на три сходинки.

Позиції українок у топ-100 рейтингу WTA

9. Еліна Світоліна – 4459 очок, +1 позиція;

11. Марта Костюк – 3925 очок;

43. Дарія Снігур – 1172 очки;

44. Олександра Олійникова – 1171 очко;

54.Ангеліна Калініна – 1072 очки;

65.Юлія Стародубцева – 1008 очок, –3 позиції;

87. Даяна Ястремська – 867 очок.

Нагадаємо, Світоліна і Костюк стартують із другого кола турніру в Торонто.