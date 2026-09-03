Сергій Разумовський

Український півзахисник Андрій Ременюк відзначився результативною дією у матчі 1/32 фіналу Кубка Польщі. Його Авія з третього дивізіону на власному полі здобула перемогу над Вєчистою, яка виступає в польській Екстраклясі, з рахунком 3:1.

Двадцятисемирічний футболіст розпочав зустріч у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. Ременюк активно долучався до атак своєї команди й у другому таймі допоміг Авії переломити перебіг поєдинку.

На 64-й хвилині українець забив другий гол Авії. Його результативний удар дозволив господарям вийти вперед – 2:1. Після цього польська команда розвинула свою перевагу та зрештою довела матч до перемоги з різницею у два м’ячі.

Вєчиста є представником найвищого дивізіону Польщі, тому перемога Авії стала однією з головних сенсацій цього раунду Кубка країни. Авія, своєю чергою, виступає у Другій лізі Польщі, яка є третім за силою футбольним дивізіоном держави.

Кубок Польщі, 1/32 фіналу

Авія – Вєчиста 3:1

Голи: Цубер, 14, Ременюк, 64, Фальберскі, 85 – Кулуріс, 40

Для Ременюка гол у кубковому матчі став уже шостим у семи поєдинках за польський клуб у поточному сезоні. Український півзахисник демонструє високу результативність і відіграє важливу роль у виступах Авії.

Завдяки перемозі команда Ременюка продовжить боротьбу за Кубок Польщі. Для футболіста цей турнір також став можливістю проявити себе на тлі суперника з Екстракляси.