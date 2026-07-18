Сергій Разумовський

Український вінгер Сандерленда Тімур Тутєров відзначився забитим м’ячем у товариському матчі проти Йорк Сіті.

21-річний футболіст вийшов на поле у складі англійської команди та зумів записати своє ім’я до протоколу ще до перерви. Тутєров забив на 43-й хвилині зустрічі, завдавши результативного удару з-за меж штрафного майданчика. Його гол став одним із п’яти м’ячів Сандерленда у цьому контрольному поєдинку.

How about that from Timur Tutierov!



Pick that out 🤩 pic.twitter.com/e0ABzcvgKF — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 18, 2026

Матч завершився впевненою перемогою Сандерленда з рахунком 5:1. Команда мала помітну перевагу над суперником і ще в першому таймі фактично вирішила долю гри. Уже на 7-й хвилині рахунок відкрив Енцо Ле Фе, після чого на 37-й хвилині перевагу збільшив Кріс Рігг. Незабаром відзначився і Тутєров, а перед самою перервою Ле Фе оформив дубль, забивши свій другий м’яч у матчі на 44-й хвилині.

Після перерви Йорк Сіті зумів відповісти голом Оллі на 55-й хвилині, однак майже одразу Сандерленд відновив комфортну перевагу. На 57-й хвилині остаточний рахунок встановив Проктор.

Для Тутєрова цей гол став важливим епізодом у підготовчий період перед новим сезоном. Український вінгер намагається проявити себе у складі Сандерленда після орендного періоду в Ексетері. Другу частину минулого сезону він провів саме в цій команді, яка виступає у третьому дивізіоні англійського футболу. За Ексетер українець зіграв 17 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

Контрольний матч

Йорк – Сандерленд 1:5

Голи: Оллі, 55 – Ле Фе, 7, 44, Рігг, 37, Тутєров, 43, Проктор, 57

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