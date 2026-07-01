Павло Василенко

Пресслужба Карпат повідомила про підписання контракту за схемою 3+1 з форвардом Назарієм Русиним.

Нагадаємо, що останнім клубом Русина був Сандерленд, але у сезоні 2025/26 він на правах оренди виступав за Арку (Гдиня), за яку провів 25 матчів і забив чотири м’ячі.

Останнім українським клубом в кар’єрі Русина була Зоря. У вересні 2023 року Сандерленд придбав футболіста за 2,5 мільйона євро.

Карпати у минулому сезоні посіли дев’яте місце у таблиці УПЛ, набравши 41 бал за 30 зустрічей.