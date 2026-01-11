Українець став переможцем Кубка португальської ліги
Визначився володар престижного трофею
близько 1 години тому
Фото - ФК Віторія
У суботу, 10 січня, Віторія Гімарайнш у фіналі Кубка португальської обіграла Брагу (2:1) і вперше у своїй історії стала володарем даного трофею.
Український захисник Віторії Орест Лебеденко провів зустріч на лаві для запасних.
Нагадаємо, що у півфіналі Брага пройшла Бенфіку, за яку виступають два українці – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.
27-річний Лебеденко в цьому сезоні провів за Віторію 11 матчів і забив гол.
Кубок португальської ліги, фінал
Віторія Гімарайнш – Брага – 2:1
Голи: Саму, 59 (пенальті), Ндойє, 83 – Доргелес, 17.
