Колишній бразильський голкіпер Бенфіки Артур Мораєс висловив свою думку про основного воротаря збірної України та команди Жозе Моурінью Анатолія Трубіна.

За словами екс-футболіста, українцеві важливо дати час на адаптацію, щоб він зміг повністю реалізувати свої сильні сторони. Мораєс підкреслив, що навіть припускаючись помилок, Трубін правильно реагує на них і робить потрібні висновки.

«Як і будь-який молодий воротар, Трубін робить помилки, але намагається вчитися на своїх помилках. Тому я впевнений, що він розвиватиметься так само, як і розвивався, і виправдає очікування та потреби Бенфіки», – сказав Мораес в інтерв'ю Record.

Цього сезону воротар вже провів 27 матчів за команду Моурінью, в 15 з яких зумів зберегти ворота на замку.

Раніше Бенфіка з Трубіним та Судаковим зганьбилася у півфіналі Кубка португальської ліги.