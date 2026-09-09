21-річний український вінгер Тімур Тутєров уперше зіграв за основну команду Сандерленда. Футболіст вийшов на поле в матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги проти Галла.

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Українець розпочав зустріч на лаві запасних, але отримав шанс проявити себе в другому таймі. На 79-й хвилині Тутєров замінив Вільзона Ізідора. На той момент Сандерленд уже перемагав із мінімальним рахунком.

Єдиний м’яч у поєдинку господарі забили на 71-й хвилині. Автором гола став Тальбі, який допоміг своїй команді здобути перемогу та пройти до наступного раунду турніру.

Для Тутєрова цей вихід на поле став дебютним за першу команду Сандерленда на офіційному рівні. Український вінгер отримав обмежений ігровий час, однак сам факт його появи в кубковому матчі може стати важливим етапом у професійній кар’єрі.

Тімур Тутєров є вихованцем Колоса, проте за основну команду клубу з Ковалівки не виступав. Перший досвід дорослого футболу він отримував у складі Ексетера, де грав на правах оренди. За англійський клуб українець провів 17 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Також Тутєров виступав за молодіжну команду Сандерленда. Загалом він провів 45 матчів за Сандерленд U-21. У його активі на цьому рівні 17 голів і шість результативних передач.

Кубок англійської ліги, 1/16 фіналу

Сандерленд – Галл Сіті 1:0

Гол: Тальбі, 71