«Я йду за тобою»: Усик коротко відповів на заклик Ф’юрі провести третій бій
Українець дав відповідь Циганському королю щодо можливого реваншу
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) відреагував на заклик британського боксера Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) провести третій поєдинок у листопаді 2026 року.
Український боксер опублікував коротку відповідь на виклик суперника:
Хей, Тайсон, я йду за тобою, брате.
Олександр двічі переміг Тайсона – у 2024 році рішенням суддів.
Нагадаємо, Фʼюрі закликав Усика провести трилогію у листопаді.
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