Павло Василенко

Олександр Зінченко може знову змінити клубну прописку в Англійській Прем’єр-лізі вже під час зимового трансферного вікна. Український універсал, який нині виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди, опинився у сфері інтересів одразу трьох клубів АПЛ, повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, на 29-річного футболіста збірної України претендують Вест Гем, Евертон та Бернлі. Усі три команди мають кадрові проблеми в обороні й розглядають Зінченка як потенційне підсилення позиції лівого захисника, зважаючи на його досвід та універсальність.

Раніше з’являлися повідомлення, що Ноттінгем Форест не виключає можливості дострокового завершення оренди українця. У поточному сезоні Зінченко провів за «лісників» 10 матчів у різних турнірах, однак результативними діями поки не відзначався.

Наразі Ноттінгем Форест перебуває поблизу зони вильоту, займаючи 17-е місце в турнірній таблиці АПЛ з 21 очком після 21 туру. У найближчому матчі чемпіонату, 17 січня о 19:30, команда прийматиме Арсенал, однак Зінченко не зможе взяти участь у цій грі, адже його контракт належить саме лондонському клубу.