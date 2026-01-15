Ноттінгем Форест має намір достроково припинити орендну угоду з українським захисником Арсенала Олександром Зінченком, також клуб виключив гравця з заявки на Лігу Європи. Про це повідомляє журналіст Самі Мокбел у соцмережі X з посиланням на BBC.

За інформацією джерела, контракт оренди не передбачає механізму дострокового розірвання, тож відповідальність за врегулювання ситуації повністю лежить на Ноттінгем Форест. Водночас зазначається, що склад Арсенала на другу частину сезону вже сформований, і в лондонському клубі не розраховують на повернення українця. Таким чином, припинення оренди може залишити Зінченка без ігрової практики на найближчі пів року.

У сезоні 2025/26 Олександр провів 10 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. За оцінкою порталу Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить 15 мільйонів євро.

Орендна угода розрахована до завершення поточного сезону. Влітку 2026 року також спливає контракт Зінченка з Арсеналом.