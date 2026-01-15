Зінченко на вихід? Тренер Ноттінгема прояснив ситуацію з орендованим українцем
Його контракт належить Арсеналу
14 хвилин тому
Олександр Зінченко / Фото - Ноттінгем Форест
Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч висловився про українського легіонера Олександра Зінченка, яий за чутками може залишити клуб. Його слова наводить The Athletic.
Ми поговорили з гравцем, чітко дали йому зрозуміти його ситуацію, він усвідомлює це, тож побачимо, що буде далі. Ми відкриті з ним, він справжній професіонал, він був таким, і я впевнений, що він буде таким і надалі» - сказав Дайч.
Зінченка виключили із заявки Ноттінгем Форест на Лігу Європи.