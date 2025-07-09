Український арбітр Віктор Копієвський призначений головним рефері матчу-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між люксембурзьким Діфферданжем та косовською Дрітою.

На лініях йому допомагатимуть асистенти Семен Шлончак і Володимир Висоцький, четвертий арбітр — Дмитро Панчишин. За відеоасистентів відповідатимуть Олексій Деревінський і Олександр Шандор.

Матч відбудеться 15 липня і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Нагадаємо, у першій зустрічі, що проходила в Косово, Дріта здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0, тож саме вона має невелику перевагу перед виїзним поєдинком.