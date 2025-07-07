Павло Василенко

Матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між донецьким Шахтарем та фінським Ільвесом із Тампере обслуговуватиме суддівська бригада з Нідерландів, про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним суддею зустрічі призначено 32-річного Марка Нагтегаала. Допомагатимуть йому на лініях Йохан Балдер та Рой де Нас. Роль четвертого арбітра довірена Робіну Хенсгенсу. За роботу системи відеодопомоги VAR відповідатиме Річард Мартенс, а його помічником стане Ервін Бланк.

Зустріч на номінальному домашньому полі «гірників» у словенському місті Любляна пройде 10 липня о 21:00 за київським часом.