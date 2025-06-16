Вітчизняний тренер Олег Федорчук після перемоги молодіжної збірної України у матчі другого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0) поділився думкою щодо необов’язкового вилучення півзахисника Володимира Бражка та великої кількості карток у «синьо-жовтих».

Якщо у першому таймі Україна сфолила п’ять разів, то в другому – 11. Треба зізнатися, що ми розійшлися, хоча деякі з фолів були саме тактичними. Арбітр має право карати. Буває таке, що фол ніби й не грубий, але за сукупністю порушень вже тягне на жовту картку.

Хто замінить Бражка на цій позиції у грі з Нідерландами? Можливо, Ярмолюк. Він останнім часом був опорним півзахисником у Брентфорді. Взагалі у Мельгоси є з кого обирати.

Я так скажу, багато людей думають, що Бражко втратив місце в стартовому складі Динамо саме через те, що його взимку не продали у Вулверхемптон. Але, я вважаю, що на цьому позначилися пошкодження, які він мав протягом сезону.

Навіть наприкінці гри з Фінляндією було помітно, що Бражко не витримує темп – йому важко. Треба щось йому робити з фізичними функціями. Якщо він і далі не дограватиме 15-20 хвилин матчу, то це суттєва проблема, особливо для футболіста його амплуа. Як на мене, це позначається недостатня бігова підготовка Бражка.

Так, «гірчичники» можуть нам відгукнутися. Додає проблем ще й той факт, що у нас не завжди гравці, які виходять на заміну можуть потрапити в гру. Як на мене, Салюк вже другий матч не витягує на такому рівні. Помітно, що він десь просідає на тлі усієї збірної. Хотілося, аби свіжі гравці навпаки пожвавлювали гру, але вже другий матч поспіль ми бачимо, що лише наші суперники після замін додають.

Дуже хороші 45 хвилин Козік провів. Проте, коли на його фланзі почав грати свіжий лівоногий гравець, то два епізоди він все-таки програв. Мельгоса вирішив замінити Козіка, але Салюк взагалі жодного разу не зумів зупинити свого опонента. Саме тому основна загроза фінів у другому таймі йшла саме з цього флангу, – сказав Федорчук в інтерв’ю «Українському футболу».