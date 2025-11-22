Українське дербі дало старт новому туру Екстракляси. Відео
Термаліка приймала Арку
близько 1 години тому
Фото - Ekstraklasa
Термаліка у стартовому матчі 16 туру Екстракляси зустрічалася з Аркою. Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
У складі Термалки наприкінці матчу вийшов 37-річний захисник Артем Путівцев. Гості, в свою чергу, надали практику нападнику Назарію Русину, якого взяли в оренду у Сандерленда.
Екстракляса. 16 тур
Термаліка - Арка 2:0
Голи: Кужава, 14, Кубіца, 88
Арка посідає 10 сходинку турнірної таблиці Екстракляси, набравши 18 очок. Термаліка з 16 балами піднялася на 16 сходинку.