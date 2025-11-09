Гурнік зробив подарунок конкурентам в боротьбі за чемпіонство. Команда Максима Хланя примудрилася програти Заглембє, в складі якого дебютний сезон проводить український захисник Роман Якуба. Матч в Любіні завершився з рахунком 2:0.

Заглембє двічі скористалися помилками «польського Шахтаря» в кожному з таймів. Роша та Коцаба забезпечили перемогу над Гурніком, дозволивши скоротити відставання переслідувачам лідера.

Якуба відіграв в складі Заглембє повний матч. Хланя поміняли в Гурніку на 66-й хвилині.

Екстракляса. 15 тур

Заглембє - Гурнік 2:0

Голи: Роша, 13, Коцаба, 50

