Вихованець Шахтаря посприяв сенсаційній перемозі над лідером Екстракляси. Відео
Українське дербі вийшло цікавим
близько 2 годин тому
Фото - Заглембє Любін
Гурнік зробив подарунок конкурентам в боротьбі за чемпіонство. Команда Максима Хланя примудрилася програти Заглембє, в складі якого дебютний сезон проводить український захисник Роман Якуба. Матч в Любіні завершився з рахунком 2:0.
Заглембє двічі скористалися помилками «польського Шахтаря» в кожному з таймів. Роша та Коцаба забезпечили перемогу над Гурніком, дозволивши скоротити відставання переслідувачам лідера.
Якуба відіграв в складі Заглембє повний матч. Хланя поміняли в Гурніку на 66-й хвилині.
Екстракляса. 15 тур
Заглембє - Гурнік 2:0
Голи: Роша, 13, Коцаба, 50