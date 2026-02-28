Українське протистояння стало окрасою Поморського дербі. Відео
Арка та Лехія переможця не визначили
близько 15 годин тому
Іван Желізко / Фото - Лехія Гданськ
Арка та Лехія влаштували перестрілку в 23 турі Екстракляси. Матч у Гдині завершився з рахунком 2:2.
Господарі, ведучи в рахунку з різницею у два голи, впродовж трьох хвилин дозволили Лехії відновити статус-кво.
Рятівний гол для гостей забив український центрхав Іван Желізко, який з допомогою рикошету вразив ворота Арки.
У складі Арки з перших хвилин вийшов нападник Назарій Русин, який відіграв 86 хвилин. Желізко провів за Лехію весь матч, а на 77-й хвилині вийшов на заміну Богдан В'юнник.
Екстракляса. 23 тур
Арка- Лехія 2:2
Голи: Куб'як, 6, Наварро, 46 - Сезонєнко, 54, Желізко, 57