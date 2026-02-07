Український хавбек допоміг польському клубу взяти очки в Екстраклясі. Відео
Лехія поділила очки з Краковією
близько 1 години тому
Лехія в рамках 20 туру Екстракляси приймала Краковію. Матч у Гданську завершився з рахунком 1:1.
Команди обмінялись голами в кожному з таймів. В середині першого тайму Капіч з передачі Желізка зробив рахунок 1:0 на користь Лехії.
Перед перервою Лехія через вилучення в таборі суперника залишилась у більшості на другу половину гри.
Граючи в меншості Краковія примудрилась вискочити в атаку, яка призвела до 11-метрового у ворота господарів. Точний удар Хасича на 63-й хвилині допоміг Краковії вибороти нічию на полі Лехії.
Півзахисник Лехії Іван Желізко провів на полі всі 90 хвилин. Антон Царенко та Богдан В'юнник спостерігали за грою в запасі.
У лазареті команди Джона Карвера залишаються ще двоє українців - Богдан Сарнавський та Максим Дячук.
Екстракляса. 20 тур
Лехія - Краковія 1:1
Голи: Капіч, 20 - Хасич, 63 (з пенальті)
