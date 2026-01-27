Павло Василенко

Український нападник Артем Степанов достроково залишить Нюрнберг, за який виступав на правах оренди, та повернеться до леверкузенського Баєра. Про це інформує німецький журналіст Флоріан Плеттенберг.

Як повідомлє джерело, форвардом цікавляться клуби другої Бундесліги та команди з-за кордону. Загалом шість команд проявляють інтерес до гравця.

Остаточну позицію щодо майбутнього Степанова в Баєрі керівництво клубу планує визначити найближчими днями.

У нинішньому сезоні нападник провів 15 поєдинків у складі Нюрнберга, в яких відзначився двома забитими м'ячами та однією результативною передачею.