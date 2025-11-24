Степанов отримав практику в переможному матчі Нюрнберга. Відео
Здолавши Армінію
близько 5 годин тому
Артем Степанов / Фото - ФК Нюрнберг
Форвард Нюрнберга та молодіжної збірної України Артем Степанов взяв участь у переможному для команди Мірослава Клозе поєдинку 13 туру Бундесліги 2 проти Армінії.
18-річний нападник, який належить Баєру, провів на полі 80 хвилин, протягом яких Нюрнберг забезпечив собі перемогу, яка дозволила обійти Армінію в турнірній таблиці.
Бундесліга 2. 13 тур
Нюрнберг - Армінія
Голи: Любах, 48 (з пенальті), Беккер, 56
В цьому сезоні Степанов відіграв за Нюрнберг 11 матчів у всіх турнірах: 1 гол, 1 асист.