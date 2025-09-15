Головний наставник Нюрнберга Мирослав Клозе розповів, чому український нападник Артем Степанов був відправлений виступати за молодіжний склад U-23.

«Артем не отримав багато ігрового часу під час свого міжнародного турне у складі молодіжної збірної, тож ми свідомо вирішили дати йому ігрову практику у складі команди до 23 років проти сильного суперника.

Ця ситуація також була з ним чітко обговорена. Він провів дуже гідний матч за команду U-23 та навіть забив гол», – сказав тренер Нюрнберга в інтерв'ю Bild.