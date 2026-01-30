Український форвард продовжить кар’єру в Нідерландах
Журналіст повідомив деталі потенційного переходу
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Нападник німецького Баєра Артем Степанов близький до зміни команди. Український форвард відправиться в оренду в нідерландський Утрехт, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Орендна угода буде діяти до кінця поточного сезону.
Першу частину кампанії 2025/26 Степанов провів в оренді в Нюрнберзі – клубі другої Бундесліги.
Артем провів 14 матчів (752 хвилини) за Нюрнберг, забивши гол і віддавши одну результативну передачу.
Контракт Степанова з Баєром чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює вартість українського форварда у 1,5 млн євро.